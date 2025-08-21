«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова — 6:3.

У омского клуба по две шайбы забросили Дамир Шарипзянов и Михаил Котляревский, по голу на счету Наиля Якупова и Марселя Ибрагимова. У нижнекамцев отличились Андрей Белозеров, Лука Профака и Рауль Якупов.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Локомотивом» 23 августа, «Нефтехимик» встретится с «Северсталью» 22 августа.

Хоккей

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«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Якупов (Шарипзянов, Рашевский), 1:43 — 1:0. Белозеров (бол., Капустин, Барулин), 8:08 — 1:1. Шарипзянов (Мартынов), 16:48 — 2:1. Котляревский, 20:17 — 3:1. Профака (Точилкин, Пастухов), 28:04 — 3:2. Шарипзянов (бол., Рашевский, Окулов), 38:35 — 4:2. Котляревский (Пономарев, Игумнов), 42:04 — 5:2. Якупов (Пастухов), 48:30 — 5:3. Ибрагимов (Котляревский, Пономарев), 55:02 — 6:3.

Вратари: Мишуров — Долганов.

Штраф: 12 — 8.

Судьи: Соин, Фатеев.

21 августа. Омск. G-Drive Арена