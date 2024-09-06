«Авангард» в домашнем матче обыграл «Нефтехимик»

«Авангард» на домашнем льду победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У омского клуба шайбы забросили Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Станислав Галиев и Линден Вей, который также сделал голевой пас. У клуба из Нижнекамска два очка набрал Булат Шафигуллин.

«Авангард» одержал вторую победу подряд. 9 сентября «ястребы» примут «Ак Барс». «Нефтехимик» 8-го числа сыграет на выезде с «Металлургом».