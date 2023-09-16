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Сегодня, 15:55

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» на домашнем льду победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

За омский клуб забили Рид Буше, оформивший дубль, Владимир Ткачев, Райан Спунер и Никита Холодилин. У клуба из Нижнекамска отличился Андрей Белозеров.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 10 очков за шесть игр. «Нефтехимик» располагается на 12-й строчке (3 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Буше — 3 (Мурылев), 6:58 — 1:0. Ткачев — 4 (Спунер, Буше), 35:16 — 2:0. Белозеров — 2 (Бикмуллин, Чивилев), 41:47 — 2:1. Спунер — 3 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 45:39 — 3:1. Буше — 4 (бол., Ткачев), 51:42 — 4:1. Холодилин — 1 (мен., п.в.), 58:04 — 5:1.

Вратари: Мишуров — Гарипов (57:39 — 58:04).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (11+13+9) — 34 (14+12+8).

Судьи: Васильев, Гашилов.

16 сентября. Омск. G-Drive Арена.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Локомотив 5 3 2 6
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9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Авангард 6 5 1 10
3 Автомобилист 6 4 2 9
4 Ак Барс 6 4 2 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
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9 Барыс 6 1 5 5
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