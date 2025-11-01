«Авангард» дома победил «Нефтехимик»
«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев забили Константин Окулов и Игорь Мартынов, у гостей отличился Данил Юртайкин.
В конце второго периода «Авангарду» был выписан командный 2-минутный штраф за то, что главный тренер омичей Ги Буше оскорбил судью. Штраф отбыл нападающий «Авангарда» Александр Волков.
«Авангард» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 29 очками в 21 матче, «Нефтехимик» идет на шестой строчке с 23 очками в 22 играх.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
|2 - 1
|1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
Локомотив - Спартак
|4 - 1
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
ЦСКА - СКА
|4 - 1
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
Результаты / календарь
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
6.05
11.05
13.05
15.05
17.05
19.05
|17.05
|14:30
|Ак Барс – Локомотив
|- : -
