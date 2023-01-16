«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик»
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отметились Арсений Грицюк, Корбан Найт и Владими Ткачев.
«Авангард» занимает место 5-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» расположился на 9-й строчке. Это девятая победа омского клуба в 11 матчах.
В следующей встречи «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью». «Авангард» примет «Металлург». Матчи пройдут 18 января.
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«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Грицюк — 11 (Найт), 4:08 — 1:0. Найт — 12, 9:56 — 2:0. Ткачев — 17 (Буше, Береглазов), 55:30 — 3:0.
Вратари: Демченко — Тихомиров.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 23 (9+8+6) — 29 (8+10+11).
Судьи: Морозов, Спирин.
16 января. Омск. G-Drive Арена. 10815 зрителей.
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|16.01
|16:30
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Авангард – Нефтехимик
|3 : 0
|16.01
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Барыс – Сибирь
|1 : 2
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|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург
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Ак Барс – Адмирал
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