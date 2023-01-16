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Сегодня, 18:48

«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик»

Виктория Кравченко
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«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отметились Арсений Грицюк, Корбан Найт и Владими Ткачев.

«Авангард» занимает место 5-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» расположился на 9-й строчке. Это девятая победа омского клуба в 11 матчах.

В следующей встречи «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью». «Авангард» примет «Металлург». Матчи пройдут 18 января.

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«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Грицюк — 11 (Найт), 4:08 — 1:0. Найт — 12, 9:56 — 2:0. Ткачев — 17 (Буше, Береглазов), 55:30 — 3:0.

Вратари: Демченко — Тихомиров.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 23 (9+8+6) — 29 (8+10+11).

Судьи: Морозов, Спирин.

16 января. Омск. G-Drive Арена. 10815 зрителей.

ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
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9 Северсталь 51 20 31 51
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3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
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16.01 16:30
Авангард – Нефтехимик
 3 : 0
16.01 16:30
Барыс – Сибирь
 1 : 2
16.01 17:00
Сал. Юлаев – Металлург
 2 : 3
16.01 19:00
Ак Барс – Адмирал
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