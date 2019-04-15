"Авангард" назвал состав на матч с ЦСКА

"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Он выглядит так:

Вратари: Бобков, Налимов;

Первое звено: Широков, Зернов, Михеев, Емелин, Покка;

Второе звено: Стольберг, Деарне, Бек, Медведев, Франсон;

Третье звено: Шумаков, Семенов, Кошелев, Бондарев, Чудинов;

Четвертое звено: Фисенко, Стась, Манукян, Пивцакин, Яремчук.

Счет в серии составляет 1-0 в пользу ЦСКА.

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