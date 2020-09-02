«Авангард» назвал капитана и ассистентов на новый сезон
11:32
«Авангард» объявил капитана и ассистентов на сезон-2020/21. Капитанскую нашивку, как и в прошлом сезоне, получит Алексей Емелин.
Его ассистентами будут Андрей Стась, Иржи Секач, Кирилл Семенов.
Сегодня объявили капитана и ассистентов ?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 2, 2020
Капитаном «Авангарда», как и в прошлом сезоне, будет Алексей Емелин. Ассистенты: Андрей Стась, Иржи Секач, Кирилл Семёнов. Успешного сезона, «ястребы» ??
P. S. Почему все такие суровые? Ну так всё, сезон начался! pic.twitter.com/etoyaqbSVr