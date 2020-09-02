«Авангард» назвал капитана и ассистентов на новый сезон

Сегодня объявили капитана и ассистентов ?



Капитаном «Авангарда», как и в прошлом сезоне, будет Алексей Емелин. Ассистенты: Андрей Стась, Иржи Секач, Кирилл Семёнов. Успешного сезона, «ястребы» ??



P. S. Почему все такие суровые? Ну так всё, сезон начался! pic.twitter.com/etoyaqbSVr