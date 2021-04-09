«Авангард» направил в МВД Татарстана запрос по делу Емелина

Омский «Авангард» направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу защитника Алексея Емелина, информирует пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Авангард» направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» С. А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста.

Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», — говорится в сообщении.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

9 апреля источник «СЭ», близкий к защитнику «Авангарда», сообщил о состоянии его здоровья. По его словам, капитан омичей чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени не может быть и речи.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.