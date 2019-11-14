«Авангард» нанес «Северстали» десятое поражение подряд

«Авангард» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1. Заброшенными шайбами в составе омского клуба отметились Игорь Макаров, Павел Дедунов, Свен Андригетто, Тэйлор Бек и Сергей Широков, у хозяев отличился Егор Морозов.

«Авангард» с 36 очками занимает 2-е место на «Востоке», «Северсталь» с 22 баллами располагается на 11-й строчке на «Западе».

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«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Макаров — 1, 3:00 — 0:1. Дедунов — 5 (Макаров, Покка), 5:25 — 0:2. Андригетто — 7 (бол., Шумаков, Клинкхаммер), 21:46 — 0:3. Морозов — 4 (Чипчура), 32:36 — 1:3. Бек — 8 (бол., Войнов), 38:13 — 1:4. Широков — 3 (буллит), 58:38 — 1:5.

Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 5:25) — Судницин (Бобков, 1:16).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 19 (7+5+7) — 39 (16+17+6).

Судьи: Ансонс, Кулаков.

14 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3376 зрителей.

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