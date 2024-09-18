«Авангард» намерен вернуть Спунера

Как стало известно «СЭ», «Авангард» ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Райаном Спунером.

В прошлом сезоне 32-летний канадец уже выступал за омскую команду, набрав 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) — в 10 играх в плей-офф.