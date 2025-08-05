«Авангард» намерен подписать центрального нападающего до сбора в Санкт-Петербурге

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что клуб ищет центрального форварда до начала сбора в Санкт-Петербурге.

«В ближайшее время определится статус Майкла Маклауда в НХЛ, и после этого будет понятно, в каком направлении мы движемся: подпишет ли он контракт с «Авангардом» или будет искать варианты в НХЛ», — цитирует Сопина ТАСС.

По словам генерального менеджера, в «Авангард» может вернуться нападающий Клим Костин, который пока тоже ждет варианта в НХЛ.

Сбор «Авангарда» в Санкт-Петербурге пройдет 9-16 августа.