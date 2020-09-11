«Авангард» на выезде разгромил «Магнитку» благодаря дублю Толчинского

«Авангард» добыл четвертую кряду победу на старте сезона КХЛ, разгромив на выезде магнитогорский «Металлург» (4:0).

Дублем в составе омичей отличился Сергей Толчинский, еще по одной шайбе забросили Денис Зернов и Оливер Каски.

Подопечные Боба Хартли продолжают идти без потерь в новом сезоне, у «Металлурга» это первое поражение в четырех играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Толчинский — 2 (Покка, Хохлачев), 5:37 — 0:1. Зернов — 1 (Толчинский), 27:07 — 0:2. Каски — 2 (Зернов, Чистяков), 27:40 — 0:3. Толчинский — 3 (Емелин), 58:40 — 0:4.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 27:40) — Гарипов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (9+7+9) — 34 (7+17+10).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

11 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».