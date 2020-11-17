КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» на выезде одержал волевую победу над «Амуром»

14:16
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Авангард». Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.

Омский клуб взял реванш у хабаровчан за поражение в предыдущем матче — 1:2.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Т. Зогорна — 5 (Г. Зогорна), 3:54 — 1:0. Толчинский — 10 (Найт), 10:26 — 1:1. Семенов — 3 (Емелин, Хохлачев), 23:49 — 1:2. Покка — 3 (Стась, Секач), 36:29 — 1:3. Горшков — 5 (бол., Г. Зогорна, Т. Зогорна), 59:05 — 2:3.

Вратари: Аликин (58:21 — 59:05, 59:26) — Бобков.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 25 (6+9+10) — 43 (15+15+13).

Судьи: Сидоренко, Франо.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир