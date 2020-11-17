«Авангард» на выезде одержал волевую победу над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Авангард». Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.

Омский клуб взял реванш у хабаровчан за поражение в предыдущем матче — 1:2.

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«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Т. Зогорна — 5 (Г. Зогорна), 3:54 — 1:0. Толчинский — 10 (Найт), 10:26 — 1:1. Семенов — 3 (Емелин, Хохлачев), 23:49 — 1:2. Покка — 3 (Стась, Секач), 36:29 — 1:3. Горшков — 5 (бол., Г. Зогорна, Т. Зогорна), 59:05 — 2:3.

Вратари: Аликин (58:21 — 59:05, 59:26) — Бобков.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 25 (6+9+10) — 43 (15+15+13).

Судьи: Сидоренко, Франо.