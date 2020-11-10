«Авангард» на своем льду победил «Сочи», Толчинский забил два гола

Дубль нападающего Сергея Толчинского принес «Авангарду» победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Омичи взяли верх со счетом 3:2.

«Авангард» прервал серию поражений из трех матчей подряд. Теперь на счету «ястребов» стало 32 очка.

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«Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хохлачев — 6 (Шумаков, Семенов), 7:04 — 1:0. Толчинский — 8 (бол., Буше, Каски), 10:57 — 2:0. Карьялайнен — 5 (Рубцов), 14:26 — 2:1. Стремвалль — 5 (бол., Точицкий, Мироманов), 28:36 — 2:2. Толчинский — 9 (бол., Буше, Найт), 31:31 — 3:2.

Вратари: Грубец — Красиков (58:28 — 59:37, 59:51).

Штраф: 35 — 12.

Броски: 39 (13+13+13) — 16 (5+9+2).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

10 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».