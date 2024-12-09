«Авангард» может заплатить «Северстали» до 250 миллионов рублей за Пилипенко и Аймурзина

По информации «СЭ», нападающие «Северстали» Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин могут перейти в «Авангард».

В случае обмена череповецкий клуб получит компенсацию в размере от 200 до 250 миллионов рублей и нападающего Александра Яремчука.

За 34 матча в нынешнем сезоне 28-летний Пилипенко набрал 29 (15+14) очков. На счету 22-летнего Аймурзина 25 (15+10) очков в 33 встречах. 25-летний Яремчук набрал 5 (0+5) очков в 28 играх в составе «Авангарда».