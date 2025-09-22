«Авангард» может заплатить около 200 миллионов рублей за Хмелевского

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в ближайшее время может быть обменян в «Авангард».

По данным «СЭ», сумма трансфера составит около 200 миллионов рублей. Летом омичи уже пытались приобрести Хмелевского, но получили отказ со стороны «Салавата».

26-летний американец в сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ провел 68 матчей и набрал 57 (25+32) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 15 (8+7) очков в 19 играх.

В этом сезоне Хмелевский набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах регулярного чемпионата.