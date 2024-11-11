«Авангард» может расстаться со Спунером

По информации «СЭ», в «Авангарде» недовольны нападающим Райаном Спунером и ищут варианты расставания с канадским форвардом.

Форвард провел полный прошлый сезон за омский клуб, после чего его контракт не был продлен, однако в сентябре «ястребы» решили вновь подписать североамериканского хоккеиста.

В текущем сезоне 32-летний Спунер набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

После 22 матчей «Авангард» с 18 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.