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Сегодня, 16:45

«Авангард» может расстаться со Спунером

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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По информации «СЭ», в «Авангарде» недовольны нападающим Райаном Спунером и ищут варианты расставания с канадским форвардом.

Форвард провел полный прошлый сезон за омский клуб, после чего его контракт не был продлен, однако в сентябре «ястребы» решили вновь подписать североамериканского хоккеиста.

В текущем сезоне 32-летний Спунер набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

После 22 матчей «Авангард» с 18 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

Райан Спунер
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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4 Северсталь 23 15 8 30
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7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
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4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
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Амур – Трактор
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