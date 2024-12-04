«Авангард» может обменять защитника Коледова в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» может обменять защитника Павла Коледова в «Ак Барс» на защитника Дмитрия Юдина.

30-летний Коледов в текущем сезоне КХЛ сыграл 30 матчей и набрал 6 (1+5) очков. На счету 29-летнего Юдина 25 игр и 3 (1+2) очка.