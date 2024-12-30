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Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Металлург» встретятся в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Авангард», Telegram

«Авангард» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Игру в Омске в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «Матч ТВ», его сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут показывать омский телеканал «12» и магнитогорский телеканал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Металлург» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Авангард» провел 38 матчей и набрал 39 очков, предыдущим соперником омичей была «Лада» (7:6). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 40 игр и 48 очков, в субботу «Магнитка» выиграла у «Автомобилиста» (2:1 Б).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо Мн 40 22 18 49
6 Динамо М 40 23 17 49
7 Северсталь 39 24 15 48
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 39 13 26 37
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 42 10 32 23
12 Амур 40 8 32 21
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30.12 10:30
Амур – Сибирь
 3 : 4
30.12 13:00
Торпедо – Куньлунь РС
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Авангард – Металлург Мг
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