«Авангард» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Авангард» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Игру в Омске в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «Матч ТВ», его сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут показывать омский телеканал «12» и магнитогорский телеканал «ТВ-ИН».
Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Металлург» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2024/25 «Авангард» провел 38 матчей и набрал 39 очков, предыдущим соперником омичей была «Лада» (7:6). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 40 игр и 48 очков, в субботу «Магнитка» выиграла у «Автомобилиста» (2:1 Б).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|7
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|8
|Торпедо
|38
|17
|21
|41
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|13:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -