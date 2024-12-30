«Металлург» в гостях обыграл «Авангард»
Магнитогорский «Металург» на выезде переиграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
За магнитогорскую команду шайбы забросили Никита Михайлис и Александр Петунин.
Автором единственного гола «Авангарда» стал Михаил Гуляев.
«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Гуляев — 5 (Якупов), 25:19 — 1:0. Михайлис — 9 (бол., Зернов), 45:27 — 1:1. Петунин — 12 (Пресс), 57:47 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Смолин (58:07).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 37 (12+18+7) — 20 (5+2+13).
Судьи: Белов, Фатеев.
30 декабря. Омск. G-Drive Арена.
Положение команд
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|ЦСКА
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|Спартак
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|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
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|Северсталь
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|8
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|36
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|И
|В
|П
|О
|1
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|27
|12
|56
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|24
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|5
|Автомобилист
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|21
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|6
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|7
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|8
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|17
|21
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|13
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|37
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|14
|22
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|13:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|1 : 2
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|6 : 0
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
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