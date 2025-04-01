«Металлург» победил «Авангард» и сократил отставание в серии
«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.
У гостей шайбы забросили Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов, которые отметились в третьем периоде. У хозяев гол забил Семен Чистяков.
«Магнитка» одержала первую победу в Кубке Гагарина-2025, сократив отставание в серии с омским клубом — 1-3. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 апреля. Начало — в 17.00 мск.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3.
Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — Набоков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9).
Судьи: Беляев, Ромасько.
1 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12 011 зрителей.
Счет в серии: 3-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|7
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|8
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|9
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
|4.11
|10:00
|Адмирал – СКА
|4 : 0
|4.11
|13:30
|Сибирь – Ак Барс
|3 : 1
|4.11
|14:00
|Трактор – Барыс
|2 : 1
|4.11
|17:00
|Спартак – Локомотив
|1 : 4
|4.11
|17:00
|Салават Юлаев – Лада
|5 : 0