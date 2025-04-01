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«Металлург» победил «Авангард» и сократил отставание в серии

Руслан Минаев
Майкл Маклауд (справа) и Артем Минулин.
Фото ХК Авангард

«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У гостей шайбы забросили Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов, которые отметились в третьем периоде. У хозяев гол забил Семен Чистяков.

«Магнитка» одержала первую победу в Кубке Гагарина-2025, сократив отставание в серии с омским клубом — 1-3. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3.

Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — Набоков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9).

Судьи: Беляев, Ромасько.

1 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12 011 зрителей.

Счет в серии: 3-1

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ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 24 17 7 36
2 Нефтехимик 23 13 10 29
3 Барыс 22 12 10 25
4 Ак Барс 24 11 13 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Салават Юлаев 23 11 12 23
7 Адмирал 22 10 12 23
8 Автомобилист 21 10 11 22
9 Авангард 20 10 10 22
10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 23 12 11 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 21 10 11 21
10 Сочи 22 7 15 14
11 Лада 23 4 19 13
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4.11 10:00 Адмирал – СКА 4 : 0
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4.11 14:00 Трактор – Барыс 2 : 1
4.11 17:00 Спартак – Локомотив 1 : 4
4.11 17:00 Салават Юлаев – Лада 5 : 0
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