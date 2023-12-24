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Сегодня, 12:00

«Авангард» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» начнется в 14.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Авангард» и «Металлург» в воскресенье, 24 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — 14:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Авангард» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 57 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Металлурга» также 57 баллов, команда находится на 1-м месте Восточно конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

КХЛ
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КХЛ: «Авангард» — «Металлург», «Спартак» — «Куньлунь». Расписание матчей 24 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 42 26 16 57
2 Авангард 40 27 13 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Ак Барс 43 24 19 50
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 42 15 27 39
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 43 29 14 62
2 Спартак 43 28 15 60
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 40 18 22 40
9 Куньлунь РС 42 15 27 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 42 13 29 31
Результаты / календарь
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24.12 14:00
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
24.12 14:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
24.12 14:00
Авангард – Металлург Мг
 - : -
24.12 16:30
Лада – Автомобилист
 - : -
24.12 17:00
Северсталь – Адмирал
 - : -
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