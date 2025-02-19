«Авангард» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 февраля. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ», официальном сайт КХЛ и сайте matchtv.ru. Жителям регионов команд можно посмотреть игру на омском канале «12» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» и «Металлург провели по 56 матчей. Омичи после победы над «Ак Барсом» (6:2) в воскресенье набрали 66 очков и занимали шестое место на «Востоке». Магнитогорцы в предыдущем матче выиграли у «Барыса» (3:1) и с 72 очками шли пятыми.