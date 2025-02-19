«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Авангард» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 февраля. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.
Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ», официальном сайт КХЛ и сайте matchtv.ru. Жителям регионов команд можно посмотреть игру на омском канале «12» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Авангард» — «Металлург» в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» и «Металлург провели по 56 матчей. Омичи после победы над «Ак Барсом» (6:2) в воскресенье набрали 66 очков и занимали шестое место на «Востоке». Магнитогорцы в предыдущем матче выиграли у «Барыса» (3:1) и с 72 очками шли пятыми.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|65
|48
|17
|103
|2
|Авангард
|66
|45
|21
|95
|3
|Ак Барс
|65
|41
|24
|90
|4
|Автомобилист
|65
|39
|26
|82
|5
|Салават Юлаев
|66
|34
|32
|74
|6
|Трактор
|65
|30
|35
|69
|7
|Нефтехимик
|65
|32
|33
|67
|8
|Сибирь
|65
|27
|38
|63
|9
|Амур
|66
|26
|40
|60
|10
|Барыс
|66
|21
|45
|53
|11
|Адмирал
|65
|18
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|66
|45
|21
|95
|2
|Северсталь
|66
|39
|27
|84
|3
|Динамо Мн
|65
|37
|28
|83
|4
|ЦСКА
|66
|37
|29
|82
|5
|СКА
|65
|36
|29
|79
|6
|Торпедо НН
|66
|36
|30
|79
|7
|Динамо М
|65
|37
|28
|79
|8
|Спартак
|65
|35
|30
|76
|9
|Шанхай Дрэгонс
|66
|21
|45
|54
|10
|Лада
|67
|19
|48
|45
|11
|Сочи
|66
|18
|48
|44
|15.03
|14:00
|Сочи – Амур
|2 : 3
|15.03
|14:30
|Салават Юлаев – Шанхай Дрэгонс
|5 : 3
|15.03
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|- : -