«Авангард» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и магнитогорский «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Омске. Хозяева одержали волевую победу со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Магнитка» открыла счет в первом периоде, но пропустила по две шайбы во втором и третьем. Магнитогорцы потерпели второе поражение подряд, но с 25 очками продолжают лидировать в Восточной конференции, «Авангард» (18 очков) поднялся на седьмую строчку.

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