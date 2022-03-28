Дубль Грицюка принес «Авангарду» победу над «Металлургом». Исход серии решится в седьмом матче

«Авангард» победил «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Авангард» переиграл «Металлург» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. «Магнитка» на своем льду обыграла соперника со счетом 5:1.

Дубль в составе омичей сделал нападающий Арсений Грицюк. В его активе также одна голевая передача. По голу забили нападающий Никита Сошников и Николай Прохоркин, а также защитник Алексей Емелин.

В составе «Магнитки» единственную шайбу забросил нападающий Анатолий Никонцев.

«Авангард» прервал серию из трех поражений подряд и сравнял счет в серии — 3-3. Исход противостояния решится в седьмом матче, который пройдет 30 марта в Магнитогорске.

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Шестой матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1.

Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11).

Судьи: Наумов, Ромасько.

28 марта. Балашиха. Арена Балашиха.

Счет в серии: 3-3.