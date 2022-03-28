Дубль Грицюка принес «Авангарду» победу над «Металлургом». Исход серии решится в седьмом матче
«Авангард» переиграл «Металлург» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. «Магнитка» на своем льду обыграла соперника со счетом 5:1.
Дубль в составе омичей сделал нападающий Арсений Грицюк. В его активе также одна голевая передача. По голу забили нападающий Никита Сошников и Николай Прохоркин, а также защитник Алексей Емелин.
В составе «Магнитки» единственную шайбу забросил нападающий Анатолий Никонцев.
«Авангард» прервал серию из трех поражений подряд и сравнял счет в серии — 3-3. Исход противостояния решится в седьмом матче, который пройдет 30 марта в Магнитогорске.
Хоккей
КХЛ
Восток
1/2 финала конференций
Шестой матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1.
Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11).
Судьи: Наумов, Ромасько.
28 марта. Балашиха. Арена Балашиха.
Счет в серии: 3-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|28.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|5 : 1