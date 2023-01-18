«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Металлурга»

«Авангард» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У клуба из Омска в основное время шайбы забросили Владимир Ткачев, Арсений Грицюк и Рид Буше. Победный гол в овертайме забросил Алекс Бродхерст.

В составе магнитогорской команды отличились Григорий Дронов, Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев.

«Авангард» одержал вторую победу подряд и идет на четвертой позиции в таблице «Востока» (66 очков в 51 игре). «Металлург» занимает третье место с 66 очками в 52 встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Дронов — 2 (Зернов, Коробкин), 25:11 — 0:1. Чибисов — 10 (Карри, Карпов), 26:09 — 0:2. Ткачев — 18 (Шарипзянов, Пайгин), 39:07 — 1:2. Грицюк — 12 (Толчинский, А. Бродхерст), 46:43 — 2:2. Никонцев — 3 (Керран, Минулин), 47:50 — 2:3. Буше — 24 (Чистяков, Ткачев), 58:59 — 3:3. А. Бродхерст — 9 (Толчинский), 61:27 — 4:3.

Вратари: Демченко (58:11 — 58:59) — Паскуале.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 28 (8+12+7+1) — 30 (7+14+8+1).

Судьи: Гамалей, Спирин.

18 января. Омск. G-Drive Арена.