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«Авангард» одержал победу над «Металлургом»

21:56
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«Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В состае омской команды голами отметились Николай Прохоркин, Никита Сошников, Петер Цегларик и Арсений Грицюк.

За клуб из Магнитогорска дубль оформил Николай Голдобин.

«Авангард» набрал 50 очков и занимает пятое место на Востоке. «Металлург» остается лидером Восточной конференции, имея на счету 63 очка.

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«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Голдобин — 14 (Майе, Григорьев), 6:02 — 0:1. Прохоркин — 8 (Цегларик), 7:17 — 1:1. Сошников — 4 (бол., Каски), 31:13 — 2:1. Цегларик — 14 (Брюквин), 46:25 — 3:1. Голдобин — 15 (Лайпсик), 54:21 — 3:2. Грицюк — 14 (п.в.), 57:52 — 4:2.

Вратари: Грубец — Олкинуора (57:35 — 57:52).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (12+14+9) — 35 (9+14+12).

Судьи: Белов, Морозов.

23 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 1070 зрителей.

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Анна Горшкова все материалы автора
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