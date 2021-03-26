«Авангард» вышел вперед в серии с «Металлургом»
21:45
«Авангард» победил «Металлург» (4:0) в пятом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-2.
Хет-трик в составе победителей сделал Корбэн Найт. Также отличился Егор Чинахов. Шестой матч состоится 28 марта.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/2 финала
Пятый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Найт — 1 (Буше, Емелин), 11:18 — 1:0. Найт — 2 (Покка, Шарипзянов), 17:19 — 2:0. Чинахов — 3 (Береглазов), 55:03 — 3:0. Найт — 3 (п.в., Грубец), 56:28 — 4:0.
Вратари: Грубец — Кошечкин (55:44 — 56:28).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (10+9+13) — 38 (11+10+17).
Судьи: Ромасько, Франо.
26 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
Счет в серии: 3-2.
12
Зачет
vs
1
Офсайд
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