«Авангард» вышел вперед в серии с «Металлургом»

«Авангард» победил «Металлург» (4:0) в пятом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-2.

Хет-трик в составе победителей сделал Корбэн Найт. Также отличился Егор Чинахов. Шестой матч состоится 28 марта.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/2 финала

Пятый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Найт — 1 (Буше, Емелин), 11:18 — 1:0. Найт — 2 (Покка, Шарипзянов), 17:19 — 2:0. Чинахов — 3 (Береглазов), 55:03 — 3:0. Найт — 3 (п.в., Грубец), 56:28 — 4:0.

Вратари: Грубец — Кошечкин (55:44 — 56:28).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (10+9+13) — 38 (11+10+17).

Судьи: Ромасько, Франо.

26 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 3-2.