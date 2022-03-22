Хет-трик Голдобина принес «Металлургу» первую победу в серии против «Авангарда»
«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
В составе команды из Магнитогорска хет-трик сделал Николай Голдобин, по одной шайбе забросили Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У омичей отличились Корбэн Найт и Никита Сошников.
«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.
Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
Восток
1/2 финала конференций
Третий матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Голы: Найт — 3 (бол., Емелин, Толчинский), 18:58 — 1:0. Голдобин — 2 (Маклюков, Дронов), 30:53 — 1:1. Чибисов — 3 (бол., Яковлев, Лайпсик), 38:41 — 1:2. Голдобин — 3 (бол., Майе), 42:58 — 1:3. Сошников — 4 (Береглазов, Якупов), 46:34 — 2:3. Голдобин — 4, 55:49 — 2:4. Никонцев — 2 (п.в.), 58:35 — 2:5.
Вратари: Грубец (57:21 — 58:35) — Кошечкин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (10+7+12) — 31 (8+13+10).
Судьи: Морозов, Оленин.
22 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4710 зрителей.
Счет в серии: 2-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|22.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|2 : 5