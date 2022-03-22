Хет-трик Голдобина принес «Металлургу» первую победу в серии против «Авангарда»

«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

В составе команды из Магнитогорска хет-трик сделал Николай Голдобин, по одной шайбе забросили Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У омичей отличились Корбэн Найт и Никита Сошников.

«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.

Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).

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Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Найт — 3 (бол., Емелин, Толчинский), 18:58 — 1:0. Голдобин — 2 (Маклюков, Дронов), 30:53 — 1:1. Чибисов — 3 (бол., Яковлев, Лайпсик), 38:41 — 1:2. Голдобин — 3 (бол., Майе), 42:58 — 1:3. Сошников — 4 (Береглазов, Якупов), 46:34 — 2:3. Голдобин — 4, 55:49 — 2:4. Никонцев — 2 (п.в.), 58:35 — 2:5.

Вратари: Грубец (57:21 — 58:35) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (10+7+12) — 31 (8+13+10).

Судьи: Морозов, Оленин.

22 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4710 зрителей.

Счет в серии: 2-1