«Авангард» — «Локомотив»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Авангард» и «Локомотив» встретятся в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 21 апреля. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.
С основными событиями игры «Авангард» — «Локомотив» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».
После пяти матчей второго раунда Кубка Гагарина счет 3-2 в пользу «Локомотива».
В регулярном чемпионате «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции, а «Локомотив» — первое место на «Западе» и во всей лиге. В первом раунде плей-офф омичи победили чемпиона-2024 «Металлург», а финалисты-2024 ярославцы — «Торпедо».
Матч «Авангард» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|3 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|21.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|21.04
|19:00
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -