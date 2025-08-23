«Авангард» и «Локомотив» сыграют в матче FONBET Кубка Блинова в субботу, 23 августа. Игра состоится на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени (в 19.30 по омскому времени).

В прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе Okko в разделе Спорт по платной подписке. Ключевые события встречи «Авангард» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Традиционный предсезонный турнир Кубок Блинова стартовал 20 августа и завершится 25 августа. В соревнованиях принимают участие «Авангард», «Сибирь», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Турнир носит имя легенды омского хоккея Виктора Блинова (первого олимпийского чемпиона из Омска).