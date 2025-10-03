«Авангард» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 3 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 16:30. G-Drive Арена Авангард Локомотив

Следить за ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Омске трансляция пройдет на телеканале «12» (начало эфира — в 19.15 по местному времени), а в Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый ярославский».

Ястребы набрали 16 очков и занимают первое место в Восточной конференции. Железнодорожники с 18-ю очками идут на первой строчке Запада.