«Авангард» в овертайме победил «Локомотив» в Кубке Блинова
«Авангард» обыграл «Локомотив» в овертайме матча FONBET Кубка Блинова — 3:2.
У омичей шайбы забросили Илья Рейнгардт, Алексей Макеев и Линден Вей. У ярославцев отметились Байрон Фрейз и Максим Шалунов.
«Авангард» 25 августа сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — с «Барысом».
Хоккей. Товарищеский матч
FONBET Кубок Блинова
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Рейнгардт — 2 (Дитц, Соловьев), 4:05 — 1:0. Фрейз — 1 (Бут, Радулов), 56:03 — 1:1. Шалунов — 1 (Ульев, Радулов), 57:28 — 1:2. Макеев — 2 (Галиев, Вей), 58:35 — 2:2. Вей — 1 (Кэсселз), 60:50 — 3:2.
Вратари: Хомченко (57:46 — 58:35) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (7+6+6+1) — 24 (5+12+7+0).
Судьи: Белов, Сергеев.
23 августа. Омск. G-Drive Арена.
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
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|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|17:00
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