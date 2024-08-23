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Сегодня, 18:54

«Авангард» в овертайме победил «Локомотив» в Кубке Блинова

Руслан Минаев
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«Авангард» обыграл «Локомотив» в овертайме матча FONBET Кубка Блинова — 3:2.

У омичей шайбы забросили Илья Рейнгардт, Алексей Макеев и Линден Вей. У ярославцев отметились Байрон Фрейз и Максим Шалунов.

«Авангард» 25 августа сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — с «Барысом».

Хоккей. Товарищеский матч

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Рейнгардт — 2 (Дитц, Соловьев), 4:05 — 1:0. Фрейз — 1 (Бут, Радулов), 56:03 — 1:1. Шалунов — 1 (Ульев, Радулов), 57:28 — 1:2. Макеев — 2 (Галиев, Вей), 58:35 — 2:2. Вей — 1 (Кэсселз), 60:50 — 3:2.

Вратари: Хомченко (57:46 — 58:35) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (7+6+6+1) — 24 (5+12+7+0).

Судьи: Белов, Сергеев.

23 августа. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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