«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова

«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче FONBET Кубка Блинова — 3:0.

Шайбы омской команды забросили Василий Пономарев, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет против «Северстали», «Локомотив» — против «Нефтехимика».

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Пономарев — 1 (Чистяков), 5:33 — 1:0. Волков — 2 (бол., Чистяков, Пономарев), 49:00 — 2:0. Рашевский — 1 (Прохоркин), 51:53 — 3:0.

Вратари: Серебряков — Исаев.

Штраф: 15 — 18.

Броски: 14 (3+6+5) — 29 (13+9+7).

Судьи: Наумов, Фатеев.

23 августа. Омск. G-Drive Арена.