Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:54

«Авангард» победил «Локомотив» в матче лидеров конференций

«Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» (4:1).

Во втором периоде 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча получил форвард гостей Александр Радулов.

Для омской команды (18 очков) это девятая победа в 11 играх на старте регулярки, ярославцы (18) потерпели четвертое поражение в 12 матчах. «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, «Локомотив» — лидер Западной.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 16:30. G-Drive Арена
Авангард
Локомотив

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2025-2026/?type=conference
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Радулов получил 20-минутный штраф за неспортивное поведение в матче с «Авангардом»

КХЛ, расписание и результаты 3 октября: «Авангард» победил «Локомотив», «Спартак» против СКА и другие матчи
Положение команд
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 11 9 2 18
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Динамо М 10 5 5 11
9 Северсталь 10 5 5 10
10 Сочи 9 4 5 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 1
3.10 19:00
Спартак – СКА
 - : -
3.10 19:00
Торпедо НН – Северсталь
 - : -
3.10 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
3.10 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 - : -
3.10 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
Все новости