«Авангард» победил «Локомотив» в матче лидеров конференций

«Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» (4:1).

Во втором периоде 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча получил форвард гостей Александр Радулов.

Для омской команды (18 очков) это девятая победа в 11 играх на старте регулярки, ярославцы (18) потерпели четвертое поражение в 12 матчах. «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, «Локомотив» — лидер Западной.