«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»
«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У ярославцев по два очка набрали Никита Кирьянов и Степан Никулин. У омичей дубль на счету Рида Буше, два голевых паса сделал Райан Спунер.
Гости после второго периода уступали со счетом 1:3 и забросили четыре шайбы в третьем периоде.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)
Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Гернат), 5:58 — 0:1. Гуляев — 2 (Злодеев, Холодилин), 13:04 — 1:1. Буше — 1 (Спунер, Вей), 31:18 — 2:1. Буше — 2 (бол., Шарипзянов, Спунер), 38:00 — 3:1. Иванов — 2 (Никулин), 43:05 — 3:2. Кирьянов — 2, 43:41 — 3:3. Шалунов — 3 (Полунин, Кирьянов), 57:12 — 3:4. Фрэз — 2 (п.в., Радулов, Березкин), 59:53 — 3:5.
Вратари: Хомченко (58:31 — 59:53) — Исаев.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (7+6+5) — 30 (10+8+12).
Судьи: Беляев, Метальников.
3 октября. Омск. G-Drive Арена.
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|9
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Авангард – Локомотив
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
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|3.10
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Динамо Мн – СКА
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|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
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|3.10
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|
Спартак – Барыс
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Сочи – Адмирал
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