«Локомотив» в первом матче под руководством Никитина победил «Авангард»

«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы переиграли соперника со счетом 4:1.

«Локо» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Никитина. Команда прервала серию из трех поражений подряд.

Счет в матче был равным до середины третьего периода, однако все изменило решение арбитров, которые на повторе усмотрели, что шайба пересекла линию ворот ярославцев. После этого «Локо» развил свое преимущество и быстро забросил еще две шайбы.

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«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Цегларик — 7 (бол., Толчинский, Найт), 2:54 — 1:0. Алексеев — 3 (Марченко), 21:55 — 1:1. Красковский — 5 (Полунин), 53:27 — 1:2. Каюмов — 3 (бол., Паскуале, Марченко), 54:34 — 1:3. Полунин — 1 (п.в., Буше), 57:56 — 1:4.

Вратари: Демченко (57:44 — 57:56) — Паскуале.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 13 (4+5+4) — 36 (14+11+11).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

27 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».