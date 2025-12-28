«Авангард» по буллитам обыграл «Ладу» и одержал пятую победу подряд

«Авангард» на своем льду обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У хозяев по 2 очка на счету Семена Чистякова (1+1), Эндрю Потуральски (1+1) и Константин Окулов (0+2), еще один гол забил Александр Волков. У гостей 2 (0+2) очка Райли Савчук, шайбы забросили Иван Савчик, Артур Тянулин и Андрей Алтыбармакян.

Победный буллит реализовал Эндрю Потуральски.

«Авангард» набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» с 26 очками — на 10-й строчке «Запада».