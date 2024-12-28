Три очка Окулова принесли «Авангарду» победу над «Ладой» в матче с 13 голами
«Авангард» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6.
Три очка набрал новичок омичей Константин Окулов — он забил два гола и сделал результативную передачу. 25 декабря «Авангард» выменял 29-летнего форварда у ЦСКА.
Еще по разу у хозяев отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Илья Каблуков, Иван Игумнов и Майкл Маклауд.
Дубль у тольяттинцев оформил Магомед Шараканов. По голу забили Данил Юртайкин, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Архип Неколенко.
«Авангард» (39 очков) после 38 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (33) идет десятой на «Востоке» после 36 игр.
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«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6 (3:2, 3:2, 1:2)
Голы: Буше — 15, 4:58 — 1:0. Гуляев — 4 (Маклауд, Башкиров), 5:52 — 2:0. Юртайкин — 2 (Алтыбармакян, Баранцев), 6:38 — 2:1. Каблуков — 1 (Холодилин), 7:32 — 3:1. Шараканов — 4 (Грошев, Бикмуллин), 10:57 — 3:2. Шараканов — 5 (Баранцев, Романов), 23:40 — 3:3. Окулов — 6 (Буше, Прохоркин), 24:32 — 4:3. Окулов — 7 (мен.), 28:17 — 5:3. Игумнов — 5 (Прохоркин, Якупов), 28:41 — 6:3. Калабушкин — 2 (Кугрышев, Волков), 39:51 — 6:4. Кугрышев — 6 (Волков), 41:50 — 6:5. Маклауд — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 42:29 — 7:5. Неколенко — 5 (Михайлов), 53:30 — 7:6.
Вратари: Серебряков — Трушков (Третьяк, 7:32, 59:06 — 59:21, 59:28).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (10+21+4) — 33 (15+13+5).
Судьи: Лазарев, Фатеев.
28 декабря. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
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|Локомотив
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|32
|9
|66
|2
|ЦСКА
|38
|24
|14
|55
|3
|Спартак
|38
|24
|14
|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
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|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|7
|Динамо Мн
|39
|21
|18
|47
|8
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|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
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|15
|24
|34
|11
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|38
|12
|26
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|39
|24
|15
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
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|48
|4
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|21
|16
|46
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|46
|6
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|18
|20
|39
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|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|41
|10
|31
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|28.12
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|7 : 6
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|- : -