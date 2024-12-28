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Сегодня, 18:50

Три очка Окулова принесли «Авангарду» победу над «Ладой» в матче с 13 голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6.

Три очка набрал новичок омичей Константин Окулов — он забил два гола и сделал результативную передачу. 25 декабря «Авангард» выменял 29-летнего форварда у ЦСКА.

Еще по разу у хозяев отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Илья Каблуков, Иван Игумнов и Майкл Маклауд.

Дубль у тольяттинцев оформил Магомед Шараканов. По голу забили Данил Юртайкин, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Архип Неколенко.

«Авангард» (39 очков) после 38 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (33) идет десятой на «Востоке» после 36 игр.

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Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6 (3:2, 3:2, 1:2)

Голы: Буше — 15, 4:58 — 1:0. Гуляев — 4 (Маклауд, Башкиров), 5:52 — 2:0. Юртайкин — 2 (Алтыбармакян, Баранцев), 6:38 — 2:1. Каблуков — 1 (Холодилин), 7:32 — 3:1. Шараканов — 4 (Грошев, Бикмуллин), 10:57 — 3:2. Шараканов — 5 (Баранцев, Романов), 23:40 — 3:3. Окулов — 6 (Буше, Прохоркин), 24:32 — 4:3. Окулов — 7 (мен.), 28:17 — 5:3. Игумнов — 5 (Прохоркин, Якупов), 28:41 — 6:3. Калабушкин — 2 (Кугрышев, Волков), 39:51 — 6:4. Кугрышев — 6 (Волков), 41:50 — 6:5. Маклауд — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 42:29 — 7:5. Неколенко — 5 (Михайлов), 53:30 — 7:6.

Вратари: Серебряков — Трушков (Третьяк, 7:32, 59:06 — 59:21, 59:28).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (10+21+4) — 33 (15+13+5).

Судьи: Лазарев, Фатеев.

28 декабря. Омск. G-Drive Арена.

Константин Окулов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
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2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
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3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Автомобилист 37 21 16 46
5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
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