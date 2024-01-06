«Авангард» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 6 января и завершилась победой хозяев — 5:3.
Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
За омский клуб голами отметились Владимир Ткачев, Валентин Пьянов, Рид Буше, Артем Чмыхов и Николай Прохоркин. У команды из Тольятти шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Павел Куликов и Трой Джозефс.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|3
|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|48
|26
|22
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|46
|20
|26
|48
|10
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|47
|16
|31
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|45
|19
|26
|43
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
Результаты / календарь
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь РС
|7 : 1
|6.01
|14:00
|
Авангард – Лада
|5 : 3
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