«Авангард» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 6 января и завершилась победой хозяев — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За омский клуб голами отметились Владимир Ткачев, Валентин Пьянов, Рид Буше, Артем Чмыхов и Николай Прохоркин. У команды из Тольятти шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Павел Куликов и Трой Джозефс.