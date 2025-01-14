«Авангард» прервал 7-матчевую победную серию «Куньлуня»
«Авангард» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» — 3:2.
По 2 очка набрали форварды хозяев Джованни Фьоре (1+1) и Рид Буше (0+2), а также нападающий гостей Ярослав Лихачев (1+1).
Омичи одержали пятую победу подряд и прервали 7-матчевую выигрышную серию китайской команды, которую возглавляет бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец.
«Авангард» (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» (44) — на девятой строчке на «Западе».
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Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Башкиров — 4 (Фьоре, Гуляев), 2:59 — 1:0. Лихачев — 5 (Локхарт), 25:03 — 1:1. Шарипзянов — 8 (бол., Окулов, Буше), 27:57 — 2:1. Фьоре — 4 (Буше, Чистяков), 34:38 — 3:1. О`Риган — 8 (Душак, Лихачев), 35:00 — 3:2.
Вратари: Бердин — Смит (58:52).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 38 (16+14+8) — 25 (2+10+13).
Судьи: Ромасько, Спирин.
14 января. Омск. G-Drive Арена. 11371 зритель.
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Амур – Ак Барс
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|14.01
|16:30
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Авангард – Куньлунь РС
|3 : 2
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|18:00
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Лада – Динамо Мн
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Динамо М – Северсталь
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