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Сегодня, 18:55

«Авангард» прервал 7-матчевую победную серию «Куньлуня»

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«Авангард» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» — 3:2.

По 2 очка набрали форварды хозяев Джованни Фьоре (1+1) и Рид Буше (0+2), а также нападающий гостей Ярослав Лихачев (1+1).

Омичи одержали пятую победу подряд и прервали 7-матчевую выигрышную серию китайской команды, которую возглавляет бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец.

«Авангард» (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» (44) — на девятой строчке на «Западе».

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«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Башкиров — 4 (Фьоре, Гуляев), 2:59 — 1:0. Лихачев — 5 (Локхарт), 25:03 — 1:1. Шарипзянов — 8 (бол., Окулов, Буше), 27:57 — 2:1. Фьоре — 4 (Буше, Чистяков), 34:38 — 3:1. О`Риган — 8 (Душак, Лихачев), 35:00 — 3:2.

Вратари: Бердин — Смит (58:52).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 38 (16+14+8) — 25 (2+10+13).

Судьи: Ромасько, Спирин.

14 января. Омск. G-Drive Арена. 11371 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
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