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Сегодня, 16:25

«Авангард» обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу подряд

Виктория Кравченко
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«Авангард» дома обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 6:4.

У победителей голы забросили Райан Спунер, оформивший дубль, Владимир Ткачев, Рид Буше, также забивший две шайбы, и Игорь Гераськин. У гостей отличились Тайлер Вон, оформивший дубль, Клифф Пу и Дойл Сомерби.

«Авангард» одержал шестую победу подряд.

14 ноября «Авангард» проведет матч с «Северстплью». «Куньлунь» 16-го сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Спунер — 11 (Чистяков, Шарипзянов), 0:43 — 1:0. Вонг — 1 (Спроул, Пулккинен), 6:45 — 1:1. Пу — 1 (Меркли), 9:51 — 1:2. Ткачев — 11 (Буше, Спунер), 14:16 — 2:2. Вонг — 2 (бол., Спроул, Родуолд), 22:04 — 2:3. Буше — 20 (Киселевич, Ткачев), 37:27 — 3:3. Спунер — 12 (Ткачев, Чистяков), 47:12 — 4:3. Гераськин — 4 (Абросимов, Шулак), 47:57 — 5:3. Сомерби — 1 (Мойл, Рич), 59:47 — 5:4. Буше — 21 (п.в., Спунер, Шарипзянов), 59:58 — 6:4.

Вратари: Мишуров — Джурасик (6:35 — 6:45, 59:47 — 59:58).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (16+12+6) — 24 (9+12+3).

Судьи: Бирин, Светилов.

12 ноября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Авангард 29 18 11 39
4 Ак Барс 29 18 11 38
5 Автомобилист 32 17 15 38
6 Сал. Юлаев 28 17 11 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 29 12 17 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
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6 СКА 28 15 13 30
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