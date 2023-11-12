«Авангард» обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу подряд
«Авангард» дома обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 6:4.
У победителей голы забросили Райан Спунер, оформивший дубль, Владимир Ткачев, Рид Буше, также забивший две шайбы, и Игорь Гераськин. У гостей отличились Тайлер Вон, оформивший дубль, Клифф Пу и Дойл Сомерби.
«Авангард» одержал шестую победу подряд.
14 ноября «Авангард» проведет матч с «Северстплью». «Куньлунь» 16-го сыграет с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Голы: Спунер — 11 (Чистяков, Шарипзянов), 0:43 — 1:0. Вонг — 1 (Спроул, Пулккинен), 6:45 — 1:1. Пу — 1 (Меркли), 9:51 — 1:2. Ткачев — 11 (Буше, Спунер), 14:16 — 2:2. Вонг — 2 (бол., Спроул, Родуолд), 22:04 — 2:3. Буше — 20 (Киселевич, Ткачев), 37:27 — 3:3. Спунер — 12 (Ткачев, Чистяков), 47:12 — 4:3. Гераськин — 4 (Абросимов, Шулак), 47:57 — 5:3. Сомерби — 1 (Мойл, Рич), 59:47 — 5:4. Буше — 21 (п.в., Спунер, Шарипзянов), 59:58 — 6:4.
Вратари: Мишуров — Джурасик (6:35 — 6:45, 59:47 — 59:58).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (16+12+6) — 24 (9+12+3).
Судьи: Бирин, Светилов.
12 ноября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|4
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|5
|Автомобилист
|32
|17
|15
|38
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Амур
|29
|12
|17
|30
|9
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|10
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|27
|7
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
|12.11
|10:00
|
Амур – Торпедо
|- : -
|12.11
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|12.11
|14:00
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|12.11
|14:00
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|12.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|12.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -