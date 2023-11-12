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Сегодня, 17:40

«Авангард» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

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«Авангард» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 12 ноября. Хозяева победили со счетом 6:4.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер набрал 4 (2+2) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Авангард 29 18 11 39
4 Ак Барс 29 18 11 38
5 Автомобилист 32 17 15 38
6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 29 12 17 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 27 7 20 19
Западная конференция И В П О
1 Спартак 30 20 10 43
2 Динамо М 28 20 8 42
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 30 18 12 38
5 Динамо Мн 27 14 13 32
6 СКА 28 15 13 30
7 ЦСКА 28 14 14 30
8 Северсталь 28 13 15 30
9 Сочи 29 12 17 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 29 8 21 20
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Амур – Торпедо
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Адмирал – Автомобилист
 - : -
12.11 14:00
Барыс – Северсталь
 - : -
12.11 14:00
Авангард – Куньлунь РС
 - : -
12.11 14:30
Сал. Юлаев – Локомотив
 - : -
12.11 17:10
Динамо Мн – Динамо М
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