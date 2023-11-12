«Авангард» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 12 ноября. Хозяева победили со счетом 6:4.
Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Райан Спунер набрал 4 (2+2) очка.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
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|О
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|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|4
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|5
|Автомобилист
|32
|17
|15
|38
|6
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Амур
|29
|12
|17
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|9
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|10
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|27
|7
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
Результаты / календарь
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12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
|12.11
|10:00
|
Амур – Торпедо
|- : -
|12.11
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|12.11
|14:00
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|12.11
|14:00
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|12.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|12.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
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