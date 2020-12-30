«Авангард» по буллитам проиграл «Куньлуню», Ковальчук забил первый гол за омичей

«Авангард» по буллитам проиграл «Куньлуню» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омичей дебютировал российский нападающий Илья Ковальчук, который забил гол и не реализовал свою попытку в серии буллитов. У «Авангарда» также отличились Павел Дедунов и Рид Буше.

За «Куньлунь» заброшенными шайбами отметились Итан Уэрек, Антон Лазарев и Райан Спроул. Победный буллит на счету Хантера Шинкарека.

3 января «Авангард» сыграет на выезде с минским «Динамо». 5 января «Куньлунь» встретится с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уэрек — 10, 5:03 — 0:1. Буше — 13 (мен., Береглазов), 19:06 — 1:1. Лазарев — 3 (Спроул, Монахов), 23:32 — 1:2. Ковальчук — 1, 35:10 — 2:2. Дедунов — 3 (Хохлачев, Емелин), 35:50 — 3:2. Спроул — 5 (Мозик, Лещенко), 59:25 — 3:3.

Победный буллит: Шинкарук.

Вратари: Грубец — Смит (58:48 — 59:25).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (11+14+4+1) — 47 (13+15+15+4).

Судьи: Бирин, Оленин.

30 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».