«Авангард» интересуется Ковальчуком. Он будет ждать предложений из НХЛ еще не дольше недели

По информации «СЭ», после обмена форварда Сергея Шумакова в «Автомобилист» «Авангард» готов потратить освободившиеся деньги под потолком зарплат — около 25 миллионов рублей — на нападающего Илью Ковальчука.

Ключевой фактор — ситуация с предложениями российскому ветерану от клубов НХЛ. На данный момент их нет, и если ситуация не изменится в ближайшую неделю, Ковальчук будет рассматривать варианты из КХЛ.

Его переход в «Спартак», который ранее назывался претендентом на Илью, можно оценить крайне низкой степенью вероятности, а вот в «Авангард» — средней.

Очевидно, что с учетом клубных возможностей, кубковых амбиций и тесных отношений с боссом омского клуба Александра Крылова и главным тренером Бобом Хартли, вариант с «ястребами» смотрится более реалистичным.