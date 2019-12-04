«Авангард» интересуется канадским форвардом «Баффало»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Баффало» Кертис Лазар находится в сфере интересов «Авангарда».

24-летний канадец провел в этом сезоне 6 матчей за «Сэйбрз» и набрал 1 (1+0) очко, а также 11 игр за «Рочестер» в АХЛ, в которых заработал 9 (4+5) баллов. Лазар был капитаном канадской молодежки, которая выиграла золото МЧМ-2015. (Игорь Еронко)

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