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«Авангард» интересуется канадским форвардом «Баффало»

17:38
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Баффало» Кертис Лазар находится в сфере интересов «Авангарда».

24-летний канадец провел в этом сезоне 6 матчей за «Сэйбрз» и набрал 1 (1+0) очко, а также 11 игр за «Рочестер» в АХЛ, в которых заработал 9 (4+5) баллов. Лазар был капитаном канадской молодежки, которая выиграла золото МЧМ-2015. (Игорь Еронко)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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