Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги поделился подробностями сетки матчей первого раунда Кубка Гагарина.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счету — с предпоследним.

В каждой конференции серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и финала проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева.

Сроки серий с участием «Авангарда» и «Барыса»: 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта (команды обеспечили себе второе или третье место). Сроки серии с участием обеспечившего первое место в конференции «Ак Барса»: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

На Западе плей-офф пройдет в те же сроки — 1 марта возьмут старт две серии, две другие начнутся 2 марта. Матчи на вылет на своих площадках начнут ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо», поскольку эти команды обеспечили себе место в первой четверке конференции. Серия с участием «Динамо» при любых раскладах начнется 2 марта в связи с тем, что 29 февраля на «ВТБ Арене» будет проводиться военно-музыкальное шоу «Воины духа». Серии первого раунда с участием ЦСКА и «Спартака» начнутся в один день для того, чтобы обе команды могли провести домашние матчи на «ЦСКА Арене». Окончательная сетка первого раунда Западной конференции станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.