КХЛ опубликовала даты начала плей-офф. На данный момент определились 12 из 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина.

Восточная конференция

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта — матчи с участием «Авангарда» и «Барыса» (обеспечили себе второе или третье место)

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта — матчи с участием «Ак Барса» (обеспечил себе первое место) и четвертой команды «Востока».

Западная конференция

Матчи пройдут в те же сроки: 1 марта возьмут старт две серии, еще две начнутся 2 марта. Плей-офф на своих площадках начнут ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо». Серия с участием «Динамо» в любом случае начнется 2 марта в связи с проведением на «ВТБ Арене» 29 февраля военно-музыкального шоу «Воины духа» при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства обороны РФ.

Серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА и «Спартака» начнутся в один день для того, чтобы оба клуба могли провести домашние матчи на «ЦСКА Арене».