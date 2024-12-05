«Авангард» хочет приобрести Пилипенко у «Северстали»

По информации «СЭ», «Авангард» заинтересован в переходе форварда «Северстали» Кирилла Пилипенко.

Омиский клуб готов предложить за лидера череповецкой команды большую денежную компенсацию. На данный момент «Северсталь» не готова продавать Пилипенко, но ситуация может измениться в случае увеличения предложения.

Пилипенко выступает за клуб из Череповца с 2021 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего 26 очков (14+12) в 32 матчах FONBET КХЛ.