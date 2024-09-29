«Авангард» хочет обменять Николишина

По информации «СЭ», «Авангард» ищет варианты для обмена форварда Ивана Николишина.

Контракт 28-летнего нападающего с омским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Авангард» обменял Николишина из «Амура» в 2023 году. В текущем сезоне форвард сделал одну результативную передачу в 10 матчах за омичей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

После десяти матчей «Авангард» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.