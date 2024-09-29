«Авангард» хочет обменять Николишина
По информации «СЭ», «Авангард» ищет варианты для обмена форварда Ивана Николишина.
Контракт 28-летнего нападающего с омским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Авангард» обменял Николишина из «Амура» в 2023 году. В текущем сезоне форвард сделал одну результативную передачу в 10 матчах за омичей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
После десяти матчей «Авангард» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.
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|5
|2
|10
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|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|8
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|4
|6
|8
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
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|29.09
|14:30
|
Автомобилист – Ак Барс
|2 : 6
|29.09
|17:00
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|29.09
|17:00
|
Динамо М – Нефтехимик
|- : -
|29.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
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